Про це пише видання The Moscow Times.

Так, в інтерв’ю виданню член однієї заможної родини на умовах анонімності розповів, що вже купив один апарат ШВЛ і очікують ще два. “Але є восьмимісячний лист очікування … Багато моїх друзів намагаються дістати їх. Як тільки один з’являється, його тут же купують”, – підкреслив він. За його словами, пристрій коштує 1,8 мільйона рублів (22 500 доларів США).

За даними компанії Headway Group, яка контролює урядові тендери, в державних лікарнях по всій країні налічується близько 42 000-43 000 апаратів ШВЛ – в середньому близько 29 апаратів на 100 000 жителів. Наприклад, в Італії 8 апаратів ШВЛ на 100 000 жителів.

Але медексперти, які спілкувалися з The Moscow Times, стурбовані тим, що вентилятори зосереджені в багатших міських центрах Росії – Москві, де, як стверджують, близько 5000 вентиляторів, – і в Санкт-Петербурзі.

Згідно з підрахунками Headway Group, близько 25% вентиляторів в країні знаходяться в Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі.