Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан написав, що "зробив помилку", коли покликав Єлизавету Богуцьку до партійного списку. На його думку, нардепкою керує "не совість, а зарплата".

Про це він написав у коментарі до посту Богуцької в Facebook.

Нардепка написала пост про те, що відбувалося в Трускавці, прокоментувала збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та корупційний скандал навколо президента України Володимира Зеленського. Вона зазначила, що морально не зобов’язана була підтримувати Разумкова в нинішній ситуації, згадуючи про його роль її політичній кар’єрі.

“Дмитро Олександрович (Разумков) дійсно запросив мене на з’їзд СН в 19 році, де я була названа сотою в списку партії, який був озвучений на з’їзді. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан”, – написала Богуцька.

На це Богдан їй відповів:

“Якщо ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але Ліза тоді бери гроші й мовчи. А читати тебе противно. Відписався”.

Окрім цього, Богуцька написала про те, що всі представники “Слуги народу” йшли на вибори “під брендом Зеленського”, а проблеми з Разумковим розпочалися через те, що він “вирішив будувати свій політичний проєкт, відокремлений від “Слуги народу”.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.