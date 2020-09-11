Ексголова Офісу президента Андрій Богдан, які днями дав скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомив, що отримав повістку на допит від Державного бюро розслідувань.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі і опублікував порядку.

“Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР. Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10. Поговоримо”, – написав Богдан.

Допит призначений на 11:00 14 вересня.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало Андрія Богдана на допит після інтерв’ю, у якому він заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей.