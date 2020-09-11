Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі і опублікував порядку.
“Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР. Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10. Поговоримо”, – написав Богдан.
Допит призначений на 11:00 14 вересня.
Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало Андрія Богдана на допит після інтерв’ю, у якому він заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей.
- Нагадаємо, 9 вересня Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.
- Зокрема, Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.
- І про те, що Зеленський “переводить у жарти погані історії” щодо корупції в його оточенні.
- Богдан розповів і про деталі свого звільнення з посади голови Офісу Зеленського.