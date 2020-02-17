Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.
“Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю, не їм“, – написав він.
В той же час Богдан висловив надію на те, що “скоро всі будуть займатися тим, що подобається“.
“Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся“, – підсумував колишній голова Офісу Президента.
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
- Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
- У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.