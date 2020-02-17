Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдана після відставки поїхав відпочивати на Сейшельські острови.

Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.

“Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю, не їм“, – написав він.

В той же час Богдан висловив надію на те, що “скоро всі будуть займатися тим, що подобається“.

“Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся“, – підсумував колишній голова Офісу Президента.