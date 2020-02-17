Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.

Друзі, дуже сумую за Вами, не сплю, не їм, написав він.

В той же час Богдан висловив надію на те, що скоро всі будуть займатися тим, що подобається.

Розумію, вам не легко, грошей немає, але ви тримайтеся, підсумував колишній голова Офісу Президента.

Фото: Facebook/Андрей Богдан

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
  • Раніше Андрій Єрмак заперечував факт конкуренції або конфлікту з головою президентського Офісу Андрієм Богданом (незважаючи на чутки, що регулярно з’являлися в ЗМІ ).
  • У свою чергу президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді виникають конфлікти, які заважають працювати.