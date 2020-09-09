Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Він 20 років обирав акторів. Він був продюсером, сценаристом, актором, він знімав фільми, він ставив шоу, він був мегапопулярним. От він вірить в свій талант обирати правильних людей. Але оскільки 20 років він обирав правильних акторів, він бачить не картинку , а замкову щілину – він вибирає типажі. Ось йому не подобався міністр оборони Загороднюк, тому що він не схожий на міністра оборони. він реально не схожий на нього. Це бізнесмен. Так він повинен бути бізнесменом. Його завдання – правильні контракти, чесна економіка, бюджет і купувати те, що треба, а не те, що вигідно. А йому потрібен був генерал, знаєш, такий вусатий, повинен ходити… око, що дивиться вдалину, тупий… Ось так всіх міністрів він і поміняв. Він звільнив тих, хто йому не подобався, і понабирав тих, які на роль”, – сказав Богдан.