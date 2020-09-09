Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Богдан сказав, що президент тоді ще не звик до того, що всі дії потрібно узгоджувати.
“Людина половину свого життя проводила за кордоном. У нього була вільна професія [актора], коли ти їдеш, куди хочеш, робиш, що хочеш, кажеш, що хочеш, і ні перед ким не звітуєш. А тут правила, правила, правила. Просто він втомився, він захотів на море”, – сказав Богдан.
При цьому колишній голова ОП вважає, що рішення Зеленського полетіти в Оман було помилковим – цього не потрібно було робити ні за яких обставин. Також, за словами Богдана, він хотів надіслати за президентом державний літак, щоб пом’якшити повернення, але йому у цьому відмовили.
- Як повідомлялося раніше, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прес-секретарка Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі.
- Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.
- Голова держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман міститься у чорному списку Євросоюзу.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.