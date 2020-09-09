Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Богдан сказав, що президент тоді ще не звик до того, що всі дії потрібно узгоджувати.

“Людина половину свого життя проводила за кордоном. У нього була вільна професія [актора], коли ти їдеш, куди хочеш, робиш, що хочеш, кажеш, що хочеш, і ні перед ким не звітуєш. А тут правила, правила, правила. Просто він втомився, він захотів на море”, – сказав Богдан.

При цьому колишній голова ОП вважає, що рішення Зеленського полетіти в Оман було помилковим – цього не потрібно було робити ні за яких обставин. Також, за словами Богдана, він хотів надіслати за президентом державний літак, щоб пом’якшити повернення, але йому у цьому відмовили.