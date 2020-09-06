Відповідне фото Ясько розмістила на своїй сторінці в Facebook.
На фото Ясько сидить за столом з келихом вина з Саакашвілі та Богданом.
“Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії”, — написала Ясько.
Відзначимо, що аналогічні пости розмістили і Богдан з Саакашвілі.
“Є цікавий розклад на київські вибори !!!”, – написав Богдан.
“У центрі у нас справжня киянка в п’ятому поколінні і ми говоримо про київські вибори”, – написав Саакашвілі у пості.
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