Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан зустрівся з головою виконкому Національної ради реформ при президенті України Міхеїлом Саакашвілі і нардепом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Відповідне фото Ясько розмістила на своїй сторінці в Facebook.

На фото Ясько сидить за столом з келихом вина з Саакашвілі та Богданом.

“Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії”, — написала Ясько.

Відзначимо, що аналогічні пости розмістили і Богдан з Саакашвілі.

“Є цікавий розклад на київські вибори !!!”, – написав Богдан.

“У центрі у нас справжня киянка в п’ятому поколінні і ми говоримо про київські вибори”, – написав Саакашвілі у пості.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань через суди Полтави заарештувало земельні ділянки під ЖК “Новий Поділ” та “О2 Residence” в Києві, будівництвом яких займаються компанії, пов’язані з Андрієм Вавришем — другом та бізнес-партнером ексочільника Офісу президента Андрія Богдана.