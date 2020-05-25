Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан знущався над козою в Київському зоопарку.

Відео, на якому видно Богдана, було опубліковано в Facebook журналістом Романом Суханом.

На записі видно, як екс–глава Офісу Президента плескає по голові козу і сміється.

“Козлина ти дурна“, – примовляє при цьому Богдан.

Після цього колишній топ–чиновник фотографується з козою.

При цьому Богдан знаходиться в зоопарку з невеликою собачкою на руках. Він жартома намагається покатати свою собачку на козі.

Відзначається, що сам Богдан і більшість інших відвідувачів на відео знаходяться в зоопарку без масок і рукавичок, а також не дотримуються правил необхідного соціального дистанціювання.

Водночас на офіційному сайті стверджується, що в зоопарку встановлено певні карантинні обмеження. Зокрема, відвідувачі повинні допускатися на територію тільки в масці і респіраторі.