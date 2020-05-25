Відео, на якому видно Богдана, було опубліковано в Facebook журналістом Романом Суханом.
На записі видно, як екс–глава Офісу Президента плескає по голові козу і сміється.
“Козлина ти дурна“, – примовляє при цьому Богдан.
Після цього колишній топ–чиновник фотографується з козою.
При цьому Богдан знаходиться в зоопарку з невеликою собачкою на руках. Він жартома намагається покатати свою собачку на козі.
Відзначається, що сам Богдан і більшість інших відвідувачів на відео знаходяться в зоопарку без масок і рукавичок, а також не дотримуються правил необхідного соціального дистанціювання.
Водночас на офіційному сайті стверджується, що в зоопарку встановлено певні карантинні обмеження. Зокрема, відвідувачі повинні допускатися на територію тільки в масці і респіраторі.
- Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан пожартував, що мер Києва Віталій Кличко стане новим Президентом завдяки своїм відео.