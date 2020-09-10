Про це йшлося в його інтерв’ю Дмитру Гордону.
Богдан зазначив, що між його звільненням з Офісу президента та підпалом авто пройшло рівно пів року. Так 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади, призначивши замість нього Андрія Єрмака, а у ніч на 11 серпня в Києві згорів автомобіль Богдана — Tesla Model S.
За місяць після інциденту Богдан вирішив розповісти, що в ту ніч згоріло не одне його авто. Другою спаленою автівкою користувався його водій.
“Це секрет, я ніколи цього нікому не говорив. У цю ніч в один час в двох різних районах — в Дніпровському і Святошинському — спалили дві мої машини. Одна — це моя особиста машина, яку я дав своєму рідному брату. Tesla біла S, тому що його особиста машина поламалася. А друга машина — це особиста машина Skoda Fabia — 19 років, синя труна, яка їде, тільки якщо її нормально штовхнути. “Їжак — птах гордий. Доки не пнешь, не полетить”. Так і ця 19-річна Fabia. У мого водія, він на ній добирався на роботу і повертався вночі до себе… Дві машини. В одну ніч в один час”, — сказав він.
Богдан сприймає обидва інциденти, як меседж “Ми відстежували не тільки тебе, а все твоє оточення” і спробу “залякати морально”.
За його словами, інформацію про автомобіль водія могли отримати тільки спецслужби.
“І спалили стару машину. Збором інформації такого рівня можуть займатися виключно спецслужби. Це не могли бути гультяї, які хотіли мене налякати. Тобто спецслужби зібрали інформацію, кудись передали”, — зазначив Богдан.
Богдан наголосив, що пов’язує інциденти з Офісом президента, однак йому цікаво тільки одне — чи знав про це президент Зеленський.
“І так, я пов’язую це з чиновниками Офісу президента. Одне мене питання цікавить: Володимир Олександрович знав, що вони це роблять, чи не знав? І є дві відповіді. Я думаю, що він не знав. Але тоді відповідальність подвійна: ти береш менеджера, який використовує державний ресурс, прикриваючись тобою, для скоєння злочину”, — додав він.
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