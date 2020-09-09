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Богдан заявив, що операцію по вагнерівцях зірвала людина з оточення Зеленського

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.

Середа, 9 вересня 2020, 21:17

Про це йшлося під час його інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Я не вірю, я знаю, що було саме так (як раніше описували в ЗМІ — ред.). Там навіть гірше все”, — сказав він.

За словами Богдана, операція тривала понад рік і була зірвана після того, як людина з близького оточення президента Володимира Зеленського зробила телефонний дзвінок.

“Цій операції більше року. Вона була суперсекретна і суперсерйозна, але її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка його зробила, фактично зізналася в цьому. [Хто це] розповість прокурор у цій справі дуже скоро”, — заявив сказав Богдан.

Ексголова Офісу Зеленського натякнув, що йдеться про дзвінок російській стороні.

Що стосується того, що Зеленський і звільнений напередодні начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба спростовували інформацію про зрив операції, Богдан наголосив, що Бурба “не вірить, що президент в цьому брав участь”.

“Я теж хочу в це вірити. Це дуже складно… Що він (президент — ред.) знав, що не знав, що вони йому сказали, що не сказали”, — зазначив Богдан.

Богдан наголосив, що в момент, коли вагнерівців затримали в Мінську, президент був сконцентрований на питанні перемир’я і побоювався, що екстрадиція бойовиків може зірвати його.

“У президента були страхи, що ось ми посадимо літак, а у нас там перемир’я. 97% його роботи сьогодні — створення позитивного піар-образу. Для нього перемир’я — це найголовніший запит, вибори ж скоро. Цінність цієї операції можуть оцінити фахівці, а цінність піар-образу він дуже добре розуміє”, — сказав він.

Що відомо про спецоперацію з вагнерівцями?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в  базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Теги: Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Вагнер, операция

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