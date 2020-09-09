Богдан заявив, що операцію по вагнерівцях зірвала людина з оточення Зеленського

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.

Про це йшлося під час його інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Я не вірю, я знаю, що було саме так (як раніше описували в ЗМІ — ред.). Там навіть гірше все”, — сказав він.

За словами Богдана, операція тривала понад рік і була зірвана після того, як людина з близького оточення президента Володимира Зеленського зробила телефонний дзвінок.

“Цій операції більше року. Вона була суперсекретна і суперсерйозна, але її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка його зробила, фактично зізналася в цьому. [Хто це] розповість прокурор у цій справі дуже скоро”, — заявив сказав Богдан.

Ексголова Офісу Зеленського натякнув, що йдеться про дзвінок російській стороні.

Що стосується того, що Зеленський і звільнений напередодні начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба спростовували інформацію про зрив операції, Богдан наголосив, що Бурба “не вірить, що президент в цьому брав участь”.

“Я теж хочу в це вірити. Це дуже складно… Що він (президент — ред.) знав, що не знав, що вони йому сказали, що не сказали”, — зазначив Богдан.

Богдан наголосив, що в момент, коли вагнерівців затримали в Мінську, президент був сконцентрований на питанні перемир’я і побоювався, що екстрадиція бойовиків може зірвати його.