Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що виїхав з України через загрози його життю і здоров'ю, пов'язані з його інтерв'ю Дмитру Гордону.

Відповідний допис опубліковано в Facebook-акаунті Богдана.

“У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон”, — написав він.

Також Богдан запросив усіх підписатися на його канал у Telegram. Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.

У своєму Telegram Богдан опублікував фото на кордоні.