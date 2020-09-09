Відповідний допис опубліковано в Facebook-акаунті Богдана.

“У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон”, — написав він.

Також Богдан запросив усіх підписатися на його канал у Telegram. Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.

У своєму Telegram Богдан опублікував фото на кордоні.

  • Нагадаємо, 9 вересня Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.
  • Зокрема, Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.
  • І про те, що Зеленський “переводить у жарти погані історії” щодо корупції в його оточенні.
  • Богдан розповів і про деталі свого звільнення з посади голови Офісу Зеленського.