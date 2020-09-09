Відповідний допис опубліковано в Facebook-акаунті Богдана.
“У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон”, — написав він.
Також Богдан запросив усіх підписатися на його канал у Telegram. Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.
У своєму Telegram Богдан опублікував фото на кордоні.
- Нагадаємо, 9 вересня Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.
- Зокрема, Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.
- І про те, що Зеленський “переводить у жарти погані історії” щодо корупції в його оточенні.
- Богдан розповів і про деталі свого звільнення з посади голови Офісу Зеленського.