Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан відповів на інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому той заявив, що "влада не корисна для особистості" Богдана.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Вчора в інтерв’ю УП Зеленський заявив, що звільнив Богдана з посади глави свого офісу після того, як побачив, що влада його “сильно змінює”. Він вважає, що “врятував від влади” Богдана. Також президент сказав, що з тих пір перестав спілкуватися зі своїм колишнім однодумцем.

Богдан заявив, що “правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності” і він не буде цього робити.

“Звичайно, я – носій знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишуся порядною людиною”, – написав він.

Він підкреслив, що вдячний Зеленському за те, що той позбавив його влади: “Тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну”.

Богдан зазначив, що йшов працювати із Зеленським нема за посадами, а за реалізацією мрії.

За його слова, за півроку він допоміг Зеленському зосередити “демократичним шляхом абсолютну владу в країні”, яку той “за чотири місяці перетворив на посміховисько”.

“Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють”, – написав Колишній глава Офісу Президента.

Варто відзначити, що Богдана підтримали ті, хто розчарувався в політиці Зеленського.

“Потрібні і дуже вірні слова !!!”, “Про хаос 1000% і теплу ванну теж!”, “Андрій Йосипович абсолютно правий. Поки влада не сумісна з особою президента. Голосуючи за нього ми мріяли про інше. Він нас зрадив”, “Вам шкода, а нам то як шкода, що розуміємо, що помилилися … і нас як мали на увазі, так ні чого й не змінилося … а які дебати були … як співав, як пісню … а в підсумку-кака була, кака і залишилася … зміна шила на мило”, – пишуть українці.

Також серед підписників Богдана знайшлися і такі, що вже самі закликають повернутися Порошенка.

“Зробили всіх і один одного разом. Петро Олексійович повертайтеся. Ці вже награлися”, “Браво Богдан, це ж відчуваємо і ми, які голосували за Зеленського. Може він все ж гляне в дзеркало і одумається, інакше плакати по ньому, буде тільки його телефон для селфі “, – пишуть користувачі соцмережі.

Деякі відразу ж назвали Богдана “порохоботом”.

“Зеленський тепер повинен відповісти в віршах як мінімум”, “Згадав запис Толстого в щоденнику після шлюбної ночі: “Не те”,” Ого, напевно, став порохоботом”, “Так ви, батенька, порохобот, виявляється”, “Ось через таких “порохоботыв” ВолодимирСсанич і боїться заходити в фейсбук. Боже, бережи нашого бубочку”, – пишуть українці.

Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський указом призначив головою своєї адміністрації адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана, який підлягав люстрації відповідно до закону України “Про очищення влади”.

Згодом Андрій Богдан заявив, що оскільки посада голови АП виведена з-під дії закону про держслужбу, то на неї нібито не поширюється дія закону про люстрацію. Але Тетяна Козаченко, один зі співавторів закону про очищення влади (люстрацію), яка очолювала департамент з питань люстрації в Міністерстві юстиції, це спростувала.

До призначення в Офіс Президента Андрій Богдан більше як рік значився помічником-консультантом на громадських засадах у народного депутата Андрія Портнова.