Про це він поінформував під час наради у президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.
“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком”, – наголошується в повідомленні.
Крім того, Степанов поінформував, що велика кількість людей хворіють безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.
Під час засідання зазначалося, що адаптивний карантин може стати більш дієвим для контролю поширення коронавірусу в країні. Так, з 1 серпня регіони та адміністративно-територіальні одиниці в Україні розділять на 4 зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.
На місцях правоохоронні органи будуть допомагати впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.