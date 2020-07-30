Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов озвучив дві ключові причини зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 у західних регіонах нашої країни.

Про це він поінформував під час наради у президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, Степанов поінформував, що велика кількість людей хворіють безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

Під час засідання зазначалося, що адаптивний карантин може стати більш дієвим для контролю поширення коронавірусу в країні. Так, з 1 серпня регіони та адміністративно-територіальні одиниці в Україні розділять на 4 зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.

На місцях правоохоронні органи будуть допомагати впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.