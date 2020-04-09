Столиця Колумбії, Богота, має намір з наступного понеділка обмежити вихід городян в магазини або в банки за ознакою статі.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Починаючи з 13 квітня жінкам буде дозволено ходити по магазинах за продуктами харчування, миючими засобами та медикаментами, а також відвідувати банки і нотаріусів у парні дні. Чоловіки зможуть робити це по непарних днях.

“Трансгендери зможуть виходити на вулицю відповідно до їх гендерної ідентичності”, – йдеться в указі мерії.

Мер Боготи, Клаудія Лопес, ввела карантин ще в минулому місяці, а продовжитися він до 27 квітня.