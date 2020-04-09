Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Починаючи з 13 квітня жінкам буде дозволено ходити по магазинах за продуктами харчування, миючими засобами та медикаментами, а також відвідувати банки і нотаріусів у парні дні. Чоловіки зможуть робити це по непарних днях.
“Трансгендери зможуть виходити на вулицю відповідно до їх гендерної ідентичності”, – йдеться в указі мерії.
Мер Боготи, Клаудія Лопес, ввела карантин ще в минулому місяці, а продовжитися він до 27 квітня.
- Раніше #Букви розповідали про незвичні карантинні обмеження в різних країнах
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