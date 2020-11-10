Нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, лікарка за освітою, дала поради президенту Володимиру Зеленському щодо лікування від коронавірусу.

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 листопада, президент отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Того ж дня нардеп Богуцька, педіатр за освітою, опублікувала допис з порадами для президента.

“Володимире Олександровичу, одужуйте швидше. Врятуй Вас, Господи, не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшко і тим більше міністра Степанова. Інакше вони доведуть Вас до панічної атаки, що явно вплине на імунітет. Намагайтея більше пити теплої рідини, відпочивати, дихати свіжим повітрям … І – боже вас збережи – не читайте до обіду радянських газет”, – написала вона.

Також нардеп додала побажання, аби Зеленському допомогли “Боги, дипломовані лікарі-інфекціоністи та дружина Олена”.

Зауважимо, Богуцька не вперше оприлюднює неоднозначні поради стосовно лікування коронавірусу. Зокрема, в березня вона радила баню, алкоголь і секс.

“Три процедури радом не радять. оскільки можна померти від серцевої недостатності”, – писала вона.

Крім того, раніше Богуцька заявляла, що не вірить у створення дієвої вакцини проти коронавірусу.