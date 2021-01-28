Богуцька вважає, що «слуги народу» займаються шантажем: група Коломойського «пішла в рознос»

Про це нардепка від “Слуги народу” Ліза Богуцька написала у Facebook.

“Група Коломойського” пішла в рознос. Мабуть, вирішили показати президенту [України Володимирові Зеленському], що без них фракції СН буде завчасний раптовий кінець. Шантажують… Тим паче коли санкції США вже досить боляче б’ють по засобах масової комунікації головного борця із “соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами”. YouTube-канал [нардепа] Олександра Дубінського канув у Лету. Думаю, що це далеко не фінал”, – зазначила вона.

Вона натякнула, що Дубінського виключать із фракції.

“Складно сказати, що буде далі: підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці чи ні. Думаю, що якщо й так, то “клуб самогубців” не перевищить 10 депутатів-мажоритарників”, – підкреслила Богуцька.

Вона заявила, що розпуск Верховної Ради, якого прагнуть її колеги, “ніяк не вплине на послаблення санкцій”.