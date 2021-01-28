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Богуцька вважає, що «слуги народу» займаються шантажем: група Коломойського «пішла в рознос»

Група народних депутатів фракції "Слуга народу", яку пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, 28 січня проігнорувала призначення міністра енергетики України.

Четвер, 28 січня 2021, 20:53

Про це нардепка від “Слуги народу” Ліза Богуцька написала у Facebook.

“Група Коломойського” пішла в рознос. Мабуть, вирішили показати президенту [України Володимирові Зеленському], що без них фракції СН буде завчасний раптовий кінець. Шантажують… Тим паче коли санкції США вже досить боляче б’ють по засобах масової комунікації головного борця із “соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами”. YouTube-канал [нардепа] Олександра Дубінського канув у Лету. Думаю, що це далеко не фінал”, – зазначила вона.

Вона натякнула, що Дубінського виключать із фракції.

“Складно сказати, що буде далі: підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці чи ні. Думаю, що якщо й так, то “клуб самогубців” не перевищить 10 депутатів-мажоритарників”, – підкреслила Богуцька.

Вона заявила, що розпуск Верховної Ради, якого прагнуть її колеги, “ніяк не вплине на послаблення санкцій”.

Нагадаємо, 11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.

  • Раніше політична партія “Демократична сокира” звернулася до українських та іноземних банків, чиїм клієнтом є Дубінський, з вимогою заблокувати його рахунки.
Теги: Ліза Богуцька, Ліза Богуцька, Олександр Дубінський, Слуга народа

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