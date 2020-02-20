Про це повідомляють #Букви.
“Протягом декількох останніх днів як у деяких ЗМІ, так і в соціальних мережах почалися заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, а саме вимоги не допускати на територію України наших співвітчизників, яких евакуйовано з м. Ухань. З цією метою значна кількість осіб закликала не допустити на погоджене місце карантину у Львівській області співгромадян, зокрема у м. Винники люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами та відмовлялися будь-кого випускати та впускати”, – йдеться в зверненні.
Зазначається, що “такі дії та підбурювання мають не лише моральний аспект, але й юридичну складову, оскільки підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку)”.
З огляду на викладене депутати вимагають від СБУ порушити кримінальне провадження.
Нагадаємо, вчора мешканці Винників заблокували в’їзди до місцевого шпиталю. Це сталося через навчання, пов’язані з евакуацією громадян України з епіцентру спалаху коронавірусу.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.