Народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ліза Богуцька збирає підписи під зверненням до Служби безпеки України щодо відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю.

Про це повідомляють #Букви.

“Протягом декількох останніх днів як у деяких ЗМІ, так і в соціальних мережах почалися заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, а саме вимоги не допускати на територію України наших співвітчизників, яких евакуйовано з м. Ухань. З цією метою значна кількість осіб закликала не допустити на погоджене місце карантину у Львівській області співгромадян, зокрема у м. Винники люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами та відмовлялися будь-кого випускати та впускати”, – йдеться в зверненні.

Зазначається, що “такі дії та підбурювання мають не лише моральний аспект, але й юридичну складову, оскільки підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку)”.

З огляду на викладене депутати вимагають від СБУ порушити кримінальне провадження.

Нагадаємо, вчора мешканці Винників заблокували в’їзди до місцевого шпиталю. Це сталося через навчання, пов’язані з евакуацією громадян України з епіцентру спалаху коронавірусу.