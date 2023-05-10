Колишній президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив Офіс президента України включити його у список на обмін з Росією.

Відповідний лист з його підписом оприлюднили “Схеми” у новому розслідуванні.

Богуслаєву інкримінують пособництво державі-агресорці, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації. Також стало відомо, що у квітні 2022 року експрезидент “Мотор Січі” блокував передачу гелікоптера для військової розвідки. У березні йому оголосили про нову підозру за протидію ЗСУ.

Зараз експрезидент “Мотор Січ” перебуває в СІЗО.

У розслідуванні зауважують, що він, ймовірно, може усвідомлювати свою цінність для Росії, маючи знання про вертолітну галузь та українське авіабудівництво. Журналісти зауважують, що в РФ днями заговорили про кризу з двигунами для вертольотів.

У листі на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака стоїть його підпис з приміткою “пенсіонер, інвалід 1 групи”. Дата не зазначена, водночас у супровідному листі адвоката проставлена дата – 20 березня 2023 року.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов запевнив, що Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора.

Водночас що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами”.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі журналістам відносно обміну Богуслаєва, також зазначив, що не виключає цього. Пояснивши, що процес може бути подібним до обміну політика, кума Путіна Віктора Медведчука. Так, у вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військових.

Схожої позиції дотримуватися й голова Служби безпеки України Василь Малюк. Він зауважив, що колишній президент “Мотор Січі”повинен надати потрібні покази, після чого “буде якісним обмінним фондом”.

Раніше стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року. СБУ оприлюднила докази, що президент “Мотор Січі” співпрацював з Росією.

Нині Богуслаєв перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

У жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Пізніше Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту. Серед вилученого майна – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото й предмети античних часів та Київської Русі.

Корпорація “Мотор Січ” – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.