Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку Україні та всій Європі – Зеленський

Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський відзначив українських воїнів, які зараз у жорстоких боях на Донеччині відвойовують кожен сантиметр української землі, а особливо тим, хто зараз під Бахмутом:
“Знову відзначу наших воїнів на Донеччині, тих, хто “мінусує” ворога найбільше. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади і 74-го окремого розвідбату… Я дякую вам, воїни! Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут”.
Зеленський переконаний, що бої у цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі”.
Володимир Зеленський констатує: треба вигнати російську армію з української землі. І він переконаний, що ми це зробимо.
- За даними британських розвідників, російські окупанти тимчасово виснажили боєздатність і на даний час не в змозі здійснювати навіть локальні наступальні дії.
- За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти сповільнили атаки на Вугледар у Донецькій області. Фахівці також пояснили, чому війська РФ, попри постійні невдачі, наполегливо намагаються захопити місто.