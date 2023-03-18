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Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку Україні та всій Європі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що нинішні тяжні бої за Донбас дають змогу повернути безпеку як Україні, так і всій Європі.

Неділя, 19 березня 2023, 00:25
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Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський відзначив українських воїнів, які зараз у жорстоких боях на Донеччині відвойовують кожен сантиметр української землі, а особливо тим, хто зараз під Бахмутом:

“Знову відзначу наших воїнів на Донеччині, тих, хто “мінусує” ворога найбільше. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, воїни 11-го прикордонного загону, 55-ї окремої артилерійської бригади, 72-ї окремої механізованої бригади і 74-го окремого розвідбату… Я дякую вам, воїни! Особливо дякую кожному й кожній, хто боронить щоденно Бахмут”.

Зеленський переконаний, що бої у цих частинах Донбасу – Вугледар, Бахмут, Мар’їнка, Білогорівка, Авдіївка, Кам’янка – дають змогу повернути безпеку Україні, всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу й цілісність своєї землі”.

Володимир Зеленський констатує: треба вигнати російську армію з української землі. І він переконаний, що ми це зробимо.

Теги: Володимир Зеленський, війна, Вугледар, Донецьк, Махмут, російсько-українська війна

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