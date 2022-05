Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Українські військові успішно вразили російську ППО та забезпечили свої судна безпілотниками Bayraktar. Водночас судна РФ мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та внаслідок втрати “Москви”.

Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою крилатих ракет і берегової оборони, то вони зможуть домінувати в північно-західній частині Чорного моря.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2022

