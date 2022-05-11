Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Українські військові успішно вразили російську ППО та забезпечили свої судна безпілотниками Bayraktar. Водночас судна РФ мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та внаслідок втрати “Москви”.
Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою крилатих ракет і берегової оборони, то вони зможуть домінувати в північно-західній частині Чорного моря.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 May 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iFMlDEKM4T
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2022
- Раніше за інформацією оперативного командування “Південь”, напередодні, 26 квітня українські захисники завдали удар по позиціях російських загарбників на острові Зміїний.
- Також мати російського матроса-строковика з крейсера “Москва”, після розмови з сином, спростувала офіційну версію міноборони РФ про загорання боєзапаса на кораблі.
- Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила 30% суден і зменшила обсяги міжнародного судноплавства на третину. До цього спричинилося закриття для неї морських портів Канадою, Великою Британією, США та країнами Євросоюзу.