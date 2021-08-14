Бої в Афганістані: президент заявив, що ремобілізація військ є «найвищим пріоритетом»

У суботу, 14 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані заявив що ремобілізація збройних сил країни є "найвищим пріоритетом", оскільки бойовики "Талібану" наблизилися до столиці.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на відеозвернення президента країни.

“У нинішній ситуації ремобілізація наших сил безпеки та оборони є нашим найвищим пріоритетом, і в цьому плані вживаються серйозні кроки”, – сказав Гані.

Зазначається, що президент не натякнув на ймовірну відставку, але й не стверджував, що візьме на себе відповідальність за ситуацію, що склалася. За словами Гані, проводяться “консультації”, щоб спробувати припинити війну.

“Я не дозволю нав’язаній війні спричинити більше смертей. Тому я розпочав широкі консультації всередині уряду зі старійшинами, політичними лідерами, представниками громадськості та міжнародними партнерами щодо досягнення розумного і певного політичного рішення, в якому передбачається мир і стабільність народу Афганістану“, – сказав він.

Наголошується, що під час звернення до народу Гані виглядав похмурим й сумним.