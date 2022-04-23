Російська армія обстріляла з артилерії на Луганщині місто Золоте, внаслідок чого 2 особи загинули та ще 2 отримали поранення.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗС РФ відкрили вогонь по центру Золотого близько 15:00. Як зауважив Гайдай, незадовго до цього їм вдалося евакуювати 15 місцевих мешканців, 8 з яких з інвалідністю.

Снаряди російської артилерії потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще 2 поранено і наразі їм надають медичну допомогу.