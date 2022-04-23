Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
ЗС РФ відкрили вогонь по центру Золотого близько 15:00. Як зауважив Гайдай, незадовго до цього їм вдалося евакуювати 15 місцевих мешканців, 8 з яких з інвалідністю.
Снаряди російської артилерії потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще 2 поранено і наразі їм надають медичну допомогу.
- Нагадаємо, російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок удару загинула 3-місячна дівчинка.
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не припиняють обстрілів регіону, унаслідок чого продовжують гинути мирні жителі.