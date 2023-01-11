Про це йшлося під час брифінгу.

“В останні дні ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз показує сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо те, що ми посилюємо нашу військову підтримку України”, – сказав він.

Він привітав безпрецедентну підтримку з боку усіх союзників НАТО та країн-членів ЄС. Зокрема останні оголошення США, Франції та Німеччини про передачу України бойових машин піхоти та легких танків.

“Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше”, – підкреслив генсек НАТО.