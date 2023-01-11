Про це йшлося під час брифінгу.
“В останні дні ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз показує сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо те, що ми посилюємо нашу військову підтримку України”, – сказав він.
Він привітав безпрецедентну підтримку з боку усіх союзників НАТО та країн-членів ЄС. Зокрема останні оголошення США, Франції та Німеччини про передачу України бойових машин піхоти та легких танків.
“Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше”, – підкреслив генсек НАТО.
- Українські військові спростували заяви росіяни про те, що окупаційне військо нібито контролює Соледар.
- За інформацією американської аналітичної агенції “Інститут вивчення війни”, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин зацікавлений у видобуванні корисних копалин, родовища яких знаходяться під Бахмутом (Донецька область).
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома.