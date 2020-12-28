У результаті обстрілу українських позицій на Донбасі військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання “Схід” у Facebook.

“Сьогодні, 28 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик.

Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.