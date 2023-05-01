Боєприпаси до Gepard ЗСУ отримуватимуть з серпня – Шольц

1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.

Про це інформує DW.

Шольц пояснив, що виробництво налаштовується, проте це потребує часу.

Згідно зі списком переданих Україні озброєнь, Німеччина вже постачила Україні 34 установки Gepard зі шістьма тисячами боєприпасів і планує передати ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.

Також влітку 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати постачання боєприпасів до САУ Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України. Всього Україні планують передати 300 тисяч снарядів вартістю у декілька сотень мільйонів євро.

Rheinmetall прийняв рішення збудувати новий завод для їхнього виготовлення. Будівництво розпочалося після того, як Швейцарія двічі відмовила Берліну в реекспорті боєприпасів в Україну. Тоді у ФРН замислилися чи може це потенційно загрожувати їхній безпеці. Швейцарія обґрунтовувала відмову статусом нейтральної країни.

Зауважимо, президент Чехії Петр Павел раніше зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.

Окрім цього, американський уряд збільшить тиск на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, щодо необхідності постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.