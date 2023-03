Про це повідомив кореспондент “Голосу Америки” Джефф Селдін з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.

Новий пакет військової допомоги містить більше боєприпасів для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, які Україна так ефективно використовує для своєї оборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

NEW: US officially announces more #Ukraine security assistance – a $400 million package

Per @StateDept @SecBlinken, it includes:

– Armored Vehicle Launched Bridges

– ammo for #HIMARS, howitzers & #Bradley fighting vehicles

– demolitions munitions / equipment pic.twitter.com/TGR66KMaHb

— Jeff Seldin (@jseldin) March 3, 2023