Військовослужбовець з полку "Азов" Барабаш Віталій із татуюванням зірки Давида, від імені усіх євреїв звернувся до уряду Ізраїлю, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг "Бейн Стерн Шульман" та равіну Лерон Едері з проханням допомогти у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя.

Відповідне відеозвернення опублікував Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков у Facebook.

Він оприлюднив звернення українського військового та наголосив, що “це обличчя та реалії наших захисників” і закликав не мовчати.

“Я, Барабаш Віталій Олександрович, позивний “Бєня”, внаслідок важкого поранення, контузії, і тяжких захворювань, мені важко говорити, тому мою промову за мене скаже мій побратим, від імені усіх українських євреїв, які знаходяться разом зі мною тут.

Всім мирного неба надо головою. З цих слів почну своє звернення до прем‘єр-міністра Нафталі Беннета, Кнессету, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг “Бейн Стерн Шульман”, равіну Лерон Едері, та сподіваюсь, що мене також почують Юлій Едельштейн, Юлія Маліновська, Євгеній Сова, Алекс Кушнір, як ті, хто має ближче відношення до України так само, як і я тут, в українському Маріуполі, в у тих завалах, що залишились від Азовсталі, знаходяться євреї, такі, як і я, такі, як ви. Ми з вами пам‘ятаємо, як від геноциду потерпали наші українські пращури з боку сталіна, та єврейські пращури з боку гітлера.

Сьогодні вже наші спільні коріння настигла нова трагедія, яка об‘єднує та відновлює зусилля двох минулих диктаторів у лиці путіна.

Я звертаюсь від імені всіх євреїв, що знаходяться сьогодні в оточенні на руїнах Азовсталі. Я поранений, та маю змогу записати це відео. Інші прямо зараз знаходяться на бойових позиціях та захищають кожен клаптик землі, яку український народ розділив з нашими предками.

Росіяни вже третій місяць знищують все, що стосується нашого спільного коріння та нашої спільної історії. Увесь час нас об‘єднували дві страшні історичні трагедії, але зараз ми просто забов‘язані боротися, тому що тепер це і наша земля і наша країна. Україна ніколи не відверталася від євреїв, тому ми вважаємо, що Ізраїль може теж не відвертатись від українського народу, а пліч-о-пліч стати проти російських загарбників, які принесли нову трагедію.

Зараз ми, знаходячись тут, потребуємо допомоги Ізраїлю у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя і закликаємо врятувати.

У вас, як ні у кого, є для цього могутність. У нас, як ні у кого, є на вас надія. Ми вже вас чекаємо. Ми вже пишемо історію.”

Вишняков зауважив, що увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя, і почати діяти.