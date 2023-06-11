11 червня під час обміну військовополоненими, один з найманців ПВК "Вагнер" відмовився повертатися в РФ, натомість заявив про намір приєднатися до лав "Російського добровольчого корпусу" та воювати на стороні України.

Джерело: пресслужба РДК

Командир РДК Денис на псевдо WhiteRex був присутній на процедурі обміну полоненими.

Російським солдатам він запропонував добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу або скористатися проєктом “Хочу жить”. Один із полонених, Владислав Ізмайлов, що раніше воював у складі ПВК “Вагнер”, від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК.

“Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах”, – зазначили у пресслужбі РДК.

Представники “Російського добровольчого корпусу” нагадали, що 10 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, відповідно до якого усі приватні військові компанії, що перебувають на фронті у війні проти України, мають до 1 липня 2023 року укласти контракти з міноборони РФ.

Та закликали усіх найманців ПВК “Вагнер” та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за “нову Росію” проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава.

Зауважимо, 11 червня Україні вдалося повернути додому ще 95 військовослужбовців з російського полону. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Нагадаємо, що українська сторона оформлює російських військовослужбовців, які добровільно здаються в полон, як таких, що потрапили туди під час боїв.