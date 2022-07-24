Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1722 (+14) од;
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од;
артилерійських систем – 869 (+5) од;
РСЗВ – 255 (+2) од;
засоби ППО – 113 (+0) од;
літаків – 221 (+0) од;
гелікоптерів – 188 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0);
крилаті ракети – 170 (+3);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн –2823 (+3) од;
спеціальна техніка – 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
- Розпочалася сто п’ятдесят перша доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ відбили ці атаки.
- Українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.