Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1722 (+14) од;

бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од;

артилерійських систем – 869 (+5) од;

РСЗВ – 255 (+2) од;

засоби ППО – 113 (+0) од;

літаків – 221 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0);

крилаті ракети – 170 (+3);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн –2823 (+3) од;

спеціальна техніка – 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. 

Фото: Генштаб ЗСУ