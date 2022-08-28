Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46750 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1942 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од;

артилерійських систем – 1050 (+5) од;

РСЗВ – 274 (+0) од;

засоби ППО – 148 (+0) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 202 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб

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