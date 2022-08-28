Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 46750 (+250) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1942 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од;
артилерійських систем – 1050 (+5) од;
РСЗВ – 274 (+0) од;
засоби ППО – 148 (+0) од;
літаків – 234 (+0) од;
гелікоптерів – 202 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);
крилаті ракети – 196 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) од;
спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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