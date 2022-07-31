Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1763 (+4) од;
бойових броньованих машин – 4004 (+9) од;
артилерійських систем – 916 (+10) од;
РСЗВ – 259 (+1) од;
засоби ППО – 117 (+0) од;
літаків – 223 (+1) од;
гелікоптерів – 190 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);
крилаті ракети – 174 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од;
спеціальна техніка – 80 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута та околиць міста Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.
- Розпочалася сто п’ятдесят восьма доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти не припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. До 6 серпня продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.
- Сьогодні вночі та вранці, 31 липня, росіяни вчергове обстріляли місто Миколаїв, знищивши об’єкти інфраструктури та пошкодивши житлові будинки.