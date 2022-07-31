Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40830 (+160) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1763 (+4) од;

бойових броньованих машин – 4004 (+9) од;

артилерійських систем – 916 (+10) од;

РСЗВ – 259 (+1) од;

засоби ППО – 117 (+0) од;

літаків – 223 (+1) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2);

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) од;

спеціальна техніка – 80 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.