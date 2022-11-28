Рятуючи армійців на передовій, на одній з операцій медик Дмитро сам отримав поранення, у результаті якого довелось ампутувати кисть. Після низки хірургічних втручань юнаку вдалось зберегти м’язи передпліччя і згодом встановити біонічний протез. Згодом Дмитро повернеться на фронт та зможе виконувати професійний обов’язок.

Про це повідомляє ArmyInform.

Дмитру — 27 років, за спеціальністю він — ортопед-травматолог. Хлопець переконаний, що допомагати людям його покликання. За паспортом Дмитро грек, приїхав вчитися до Києва і тут залишився. На початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро саме працював у столичній лікарні. Тоді він рятував поранених на Київщині, а після її звільнення — поїхав на передову. Майже дві сотні бійців медик з командою встигли евакуювати з поля бою. Втім, під час однієї зі спецоперацій Дмитро сам дістав поранення.

Про те, що правої кисті більше немає, він зрозумів лише в лікарні.

“Мене тримають медсестри, а я куксою б’ю об стінку і кричу, — такою була перша реакція на травму”, – розповідає медик. Тоді молодий лікар думав, що це кінець його лікарської кар’єри і життя.

Аби врятувати м’язи передпліччя та довжину кінцівки, Дмитрові зробили п’ять операцій у трьох різних містах. За цей час він одружився, а ще зрозумів, щоб далі жити та захищати Батьківщину, йому потрібен найкращий функціональний протез. Для цього приїхав у Національний реабілітаційний центр “Незламні”, де йому встановили біонічну кінцівку українського виробника, яку придбала одна з ІТ- компаній.

“Зараз ми встановили другий біонічний протез українського стартапу, який потрапив на обкладинку Time. За час відкриття майстерні ми зробили 20 протезів і ще до 10 в нас зараз в роботі”, — розповідає керівник напрямку протезування Центру Назар Багнюк.

Нині хлопець проходить реабілітацію та вчиться жити з “новою рукою”. Хлопець дуже задоволений девайсом. З його допомогою він уже друкує повідомлення в телефоні, бере горнятко з кавою чи дістає навушники.

“У мене пів року не було кисті, а тепер вона в мене є. Це неможливо зрозуміти людині, в якої дві руки. Наприклад, коли хочеш, а не можеш відкрити звичайну пляшку води. Ну як ти це зробиш однією рукою, в тебе не вистачить сили у двох пальцях, щоб її відкрити. А тепер з протезом беру ту кока-колу і відкриваю її, отак просто і це щира радість, як у дитини”, — ділиться Дмитро.

Вже за тиждень тимчасову конструкцію протеза замінять на постійну. Тоді медик знову поїде на передову, боротися за життя наших військових. Біонічна кінцівка допоможе повернутися до лікарської практики та врятувати ще не одну сотню життів, переконаний бойовий медик.