Про це повідомляє ArmyInform.
Дмитру — 27 років, за спеціальністю він — ортопед-травматолог. Хлопець переконаний, що допомагати людям його покликання. За паспортом Дмитро грек, приїхав вчитися до Києва і тут залишився. На початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро саме працював у столичній лікарні. Тоді він рятував поранених на Київщині, а після її звільнення — поїхав на передову. Майже дві сотні бійців медик з командою встигли евакуювати з поля бою. Втім, під час однієї зі спецоперацій Дмитро сам дістав поранення.
Про те, що правої кисті більше немає, він зрозумів лише в лікарні.
“Мене тримають медсестри, а я куксою б’ю об стінку і кричу, — такою була перша реакція на травму”, – розповідає медик. Тоді молодий лікар думав, що це кінець його лікарської кар’єри і життя.
Аби врятувати м’язи передпліччя та довжину кінцівки, Дмитрові зробили п’ять операцій у трьох різних містах. За цей час він одружився, а ще зрозумів, щоб далі жити та захищати Батьківщину, йому потрібен найкращий функціональний протез. Для цього приїхав у Національний реабілітаційний центр “Незламні”, де йому встановили біонічну кінцівку українського виробника, яку придбала одна з ІТ- компаній.
“Зараз ми встановили другий біонічний протез українського стартапу, який потрапив на обкладинку Time. За час відкриття майстерні ми зробили 20 протезів і ще до 10 в нас зараз в роботі”, — розповідає керівник напрямку протезування Центру Назар Багнюк.
Нині хлопець проходить реабілітацію та вчиться жити з “новою рукою”. Хлопець дуже задоволений девайсом. З його допомогою він уже друкує повідомлення в телефоні, бере горнятко з кавою чи дістає навушники.
“У мене пів року не було кисті, а тепер вона в мене є. Це неможливо зрозуміти людині, в якої дві руки. Наприклад, коли хочеш, а не можеш відкрити звичайну пляшку води. Ну як ти це зробиш однією рукою, в тебе не вистачить сили у двох пальцях, щоб її відкрити. А тепер з протезом беру ту кока-колу і відкриваю її, отак просто і це щира радість, як у дитини”, — ділиться Дмитро.
Вже за тиждень тимчасову конструкцію протеза замінять на постійну. Тоді медик знову поїде на передову, боротися за життя наших військових. Біонічна кінцівка допоможе повернутися до лікарської практики та врятувати ще не одну сотню життів, переконаний бойовий медик.
“У мене в Україні дружина. І я хочу, щоб наші діти народились та росли тут. Я хочу жити у вільній країні, де я живу. Для мене Україна стала домівкою, і я не хочу віддавати свою домівку комусь, хто думає, що може її забрати”, – наголошує Дмитро.
- Учасники бойових дій та цивільні, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни РФ проти України, можуть безплатно отримати необхідні протези та візки, а також компенсації за вже придбані своїм коштом засоби.
- Боротьба українського народу проти російських окупантів триває. Для більш ефективного протистояння у застосунку “Дія” створено чат-бот “єВорог”, в якому можна передавати інформацію про російських загарбників та колаборантів.
- Багато українців унаслідок агресивних дій Російської Федерації втратили майно. Щоб у майбутньому отримати компенсацію, необхідно подати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.
- На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну українці масово відмовляються від російського контенту та споживають тільки український. Проте Google та YouTube продовжують рекомендувати російське. Навіть, якщо запит було введено українською.