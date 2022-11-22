Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Прокурором у суді було доведено, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах “руська православна армія”, “республіканська гвардія міністерства оборони “ДНР” та у складі окремої розвідувальної роти «тайфун» на посаді стрілка під позивним “Ланжерон”.
За даними Офісу генпрокурора, на посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти українських військових Збройних сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об’єктів на Донеччині.
Крім того, засуджений забезпечував укріплення та контрольно-пропускні функції на блокпостах біля Докучаєвська Волноваського району.
Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.
Зазначимо, що нещодавно засудили 5 учасників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР” до 10 та 13 років ув’язнення. Завдяки доказовій базі, яку зібрали правоохоронці, п’ятьох учасників терористичних організацій “Л/ДНР” засуджено. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10 років позбавлення волі.
За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадники увійшли до складу окупаційних угруповань РФ й брали участь у штурмі українських міст на сході України. Відтак, до 13 років ув’язнення засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.
- Агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, яка збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ, засуджено до 7 років позбавлення волі.
- У результаті масштабної роботи слідчих Служби безпеки України до 15 років ув’язнення засуджено ще одного зрадника, який під час тимчасової окупації частини Київської області надавав окупантам інформацію про місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.
- Суд визнав винними та засудив до 12 та 10 років позбавлення волі російських військовослужбовців за фактом жорстокого поводження із мирним населенням під час окупації одного з сіл Чернігівського району.