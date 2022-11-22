В Одеській області до 15 років ув’язнення засуджено стрілка так званої "ДНР" з позивним "Ланжерон", який брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Прокурором у суді було доведено, що учасник антиукраїнського руху в Одесі наприкінці травня 2014 року виїхав на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області. Він проходив службу у підрозділах “руська православна армія”, “республіканська гвардія міністерства оборони “ДНР” та у складі окремої розвідувальної роти «тайфун» на посаді стрілка під позивним “Ланжерон”.

За даними Офісу генпрокурора, на посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік брав участь у бойових діях проти українських військових Збройних сил України в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски та у захоплені інших населених пунктів і об’єктів на Донеччині.

Крім того, засуджений забезпечував укріплення та контрольно-пропускні функції на блокпостах біля Докучаєвська Волноваського району.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Зазначимо, що нещодавно засудили 5 учасників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР” до 10 та 13 років ув’язнення. Завдяки доказовій базі, яку зібрали правоохоронці, п’ятьох учасників терористичних організацій “Л/ДНР” засуджено. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10 років позбавлення волі.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадники увійшли до складу окупаційних угруповань РФ й брали участь у штурмі українських міст на сході України. Відтак, до 13 років ув’язнення засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.