Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганської області. Крім цього, спільно з росіянами атакував Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню “Солнцепьок”. За даними СБУ, бойовик потрапив у полон під час боєзіткнень на Луганському напрямку в червні.

Внаслідок цього суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Відомо, що зловмисник є мешканцем тимчасово окупованого Суходільська. У 2021 році чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Там його призначили “оператором-навідником” ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП. Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.