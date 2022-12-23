Бойовика так званої "ЛНР", який допомагав російським військам наступати на Рубіжне та Сєвєродонецьк, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення зловмисник добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганської області. Крім цього, спільно з росіянами атакував Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню “Солнцепьок”. За даними СБУ, бойовик потрапив у полон під час боєзіткнень на Луганському напрямку в червні.

Внаслідок цього суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Відомо, що зловмисник є мешканцем тимчасово окупованого Суходільська. У 2021 році чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Там його призначили “оператором-навідником” ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП. Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.