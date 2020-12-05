Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Зазначається, що у липні 2020 року крайовий суд міста Ческе Будєйовіце засудив Кафку до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років. Після цього прокурор та сторона захисту подали апеляції.
“І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер Павло Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей “рускій мір” був того вартий”, – написав Перебийніс.
Нагадаємо, що слідство встановило причетність 27-річного чеха до українсько-російського конфлікту. Чоловік з 2015 по 2016 рік служив в лавах армії так званої “ДНР”. Там він пройшов спеціальну підготовку в танковому підрозділі, також отримав базові навички стрільби та водіння.
Сам підсудний свою провину не визнав. Він заявив, що поїхав на Донбас не воювати, а “захищати людей, які залишилися без домівок”.
“Таких “героїв” у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі”, – зазначив посол.
- Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.