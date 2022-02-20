Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Наразі стало відомо про вивезення Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, у невідомому напрямку. Водночас ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя.

Також Омбудсмен зазначила, що чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом “призову” на війну з Україною. У зв’язку з цим мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до Надзвичайного і Повноважного Посла Греції в Україні.

Окрім цього, мешканцям ОРДЛО надсилають телефонні повідомлення про необхідність прибуття у військкомати, а за ухилення загрожують кримінальною відповідальністю.

Людмила Денісова звернула увагу, що такі дії є виявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Уповноважена з прав людини закликала світову спільноту відреагувати на факти примусового призову громадян України на тимчасово окупованих територіях до лав незаконних збройних формувань, що підтримуються країною-агресором.