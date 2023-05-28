Найманці ПВК "Вагнер" відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.

Джерело: Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, українські війська продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста Бахмут. Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найманці ПВК “Вагнера” ​​відходять з міста Бахмут і “перегруповуються ще в трьох місцях”. Водночас очільник “вагнерівців” Євген Пригожин повторив, що його бойовики продовжували відступати з Бахмута 27 травня.

“Заяви Пригожина, ймовірно, можна вважати правдивими, зважаючи на зменшення наступальних можливостей російської армії навколо Бахмута та заяви України щодо ситуації в місті”, – пояснили в ISW.

При цьому, як повідомляють аналітики, військове командування РФ перекидає бойовиків “ДНР” на заміну “вагнерівцям”. Заміна підрозділів може знизити темпи наступальних дій російської армії на лінії Авдіївка – Донецьк.

“Можливо, військове командування РФ перекидає підрозділи “ДНР”, які діють у добре оборонюваному районі міста Авдіївка-Донецьк, з метою уникнення вразливості інших напрямків або забезпечення швидкого підкріплення міста Бахмут”, – відзначили аналітики.