Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
У районі Павлополя бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В бік Грунтового противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, бойовики використали безпілотний літальний апарат з метою скидання пострілів ВОГ-17 поблизу Водяного на Приазов’ї.
Українські позиції біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів 120-го калібру.
У бік Луганського бойовики відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У районі Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
Неподалік населених пунктів Нижньотепле і Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє отримали поранення.
Поранені воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – зазначають в ООС.
Бійці ЗСУ відповідали на обстріли противника.
- 26 жовтня ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі. Завдяки безпілотнику вдалося завдати удару по батареї окупаційних сил РФ, що складалася зі 122-мм гаубиць Д-30, яка обстрілювала українські позиції.