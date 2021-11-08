Впродовж минулої доби, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню і 4 рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

У районі Павлополя бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В бік Грунтового противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, бойовики використали безпілотний літальний апарат з метою скидання пострілів ВОГ-17 поблизу Водяного на Приазов’ї.

Українські позиції біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів 120-го калібру.

У бік Луганського бойовики відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У районі Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле і Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє отримали поранення.

Поранені воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – зазначають в ООС.

Бійці ЗСУ відповідали на обстріли противника.