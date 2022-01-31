У понеділок, 31 січня, російські найманці на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по околицях населеного пункту Світлодарськ.

Про це повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил (ООС).

За даними пресцентру ООС, обстріл Світлодарська відбувся близько 11:30. Вогонь відкрили із території тимчасового окупованого селища Лозове. Для обстрілу бойовики використали стрілецьку зброю, випустивши п’ять черг з автоматичної зброї.

У результаті ворожого обстрілу поранення отримав мирний мешканець Світлодарська. У момент обстрілу чоловік 1953 року народження рибалив поблизу Вуглегірського водосховища. За даними штабу, у чоловіка кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна.

Завдяки медичному підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ пораненого чоловіка доправили до місцевої лікарні.