Про це повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил (ООС).
За даними пресцентру ООС, обстріл Світлодарська відбувся близько 11:30. Вогонь відкрили із території тимчасового окупованого селища Лозове. Для обстрілу бойовики використали стрілецьку зброю, випустивши п’ять черг з автоматичної зброї.
У результаті ворожого обстрілу поранення отримав мирний мешканець Світлодарська. У момент обстрілу чоловік 1953 року народження рибалив поблизу Вуглегірського водосховища. За даними штабу, у чоловіка кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна.
Завдяки медичному підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ пораненого чоловіка доправили до місцевої лікарні.
“У черговий раз російські загарбники продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє байдуже ставлення до життя та здоров’я мирних жителів Донбасу”, – йдеться у повідомлені.
- Нагадаємо, що напередодні, 30 січня, окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, поранивши українського військового.