Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Станом на 17:00 четверга, 1 квітня, російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зокрема, окупанти здійснили обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї. Обстріли велися із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що про факти порушень з боку бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.