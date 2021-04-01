Covid-19 Україна

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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Станом на 17:00 четверга, 1 квітня, російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили шість порушень режиму припинення вогню.

Четвер, 1 квітня 2021, 18:35

Про це повідомляє штаб ООС.

Зокрема, окупанти здійснили обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї. Обстріли велися із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що про факти порушень з боку бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

  • У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
  • 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
  • Напередодні стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
  • Українська розвідка заявила, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
Теги: штаб ООС, Війна на Донбасі, поранення

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