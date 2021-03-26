Covid-19 Україна

оновлено 26.03.2021 о 16:01

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Бойовики на Донбасі вбили чотирьох українських захисників, ще двох поранили

У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули.

П’ятниця, 26 березня 2021, 17:06

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зокрема, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми Донецької області.

Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

“На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, – наголосили у штабі ООС.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Водночас Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що збирається на екстрену внутрішню нараду для обговорення цього обстрілу.

“Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинув за Україну. Конкретні рішення та офіційна позиція орієнтовно за дві години”, – йдеться у заяві.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

  • 19 лютого РНБО ухвалила таємне рішення в зв’язку із загостренням в зоні ООС.
  • 18 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” запропонував прийняти заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Теги: бойовики на Донбасі, бойовики на Донбасі, Війна на Донбасі

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