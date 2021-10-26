З початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики чотири рази обстріляли українські позиції із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького бойовики вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська застосували безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, бойовики відкривали вогонь у бік Кримського з артилерії калібру 122 мм.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – повідомляють у штабі ООС.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На початку липня повідомлялося, що за останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилася втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України. Такі дані минулого тижня озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.