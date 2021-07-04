У неділю, 4 липня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що від початку доби бойовики 5 разів порушували режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На ворожі обстріли українські захисники реагували вогнем у відповідь.

“Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.