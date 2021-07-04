Про це повідомили у штабі ООС.
Зазначається, що від початку доби бойовики 5 разів порушували режиму припинення вогню.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На ворожі обстріли українські захисники реагували вогнем у відповідь.
“Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.
- 26 червня на Донбасі було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовий.