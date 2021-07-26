У понеділок, 26 липня, бойовики на Донбасі здійснили потужний обстріл із забороненого артилерійського озброєння. 7 українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

Відомо, що бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

Зазначається, що внаслідок обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

“Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники відреагували на обстріли російсько-окупаційних вогнем у відповідь.

Грубе порушення режиму припинення вогню прокоментувала Українська делегація у Тристоронній контактній групі. Повідомляється, що обстріл відбувся близько 7 ранку. Бойовики застосували артилерійське озброєння калібру 122 мм (25 снарядів).

“Українською стороною СЦКК були вжиті заходи щодо негайного припинення вогню з боку противника та відправлена письмова нота щодо грубого порушення режиму припинення вогню на СММ ОБСЄ і на МЗС України (яке надалі спрямовує відповідні дії на вищому міжнародному рівні)”, – йдеться у заяві.