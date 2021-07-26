Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.
Відомо, що бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
Зазначається, що внаслідок обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
“Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний”, – йдеться у повідомленні.
Українські захисники відреагували на обстріли російсько-окупаційних вогнем у відповідь.
Грубе порушення режиму припинення вогню прокоментувала Українська делегація у Тристоронній контактній групі. Повідомляється, що обстріл відбувся близько 7 ранку. Бойовики застосували артилерійське озброєння калібру 122 мм (25 снарядів).
“Українською стороною СЦКК були вжиті заходи щодо негайного припинення вогню з боку противника та відправлена письмова нота щодо грубого порушення режиму припинення вогню на СММ ОБСЄ і на МЗС України (яке надалі спрямовує відповідні дії на вищому міжнародному рівні)”, – йдеться у заяві.
- Протягом 15 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали 5 українських військових.
- 14 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 19-річний український танкіст Олександр Юрков.