Підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Такий поворот, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

У Донецьку після оголошення про евакуацію залунали попереджувальні сирени. Один з ватажків терористичного утворення “ДНР” оголосив у соцмережах, що Росія погодилася евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку. Аналогічну заяву зробили й в так званій “ЛНР”.

Перші автобуси мали швидко відправитися до Росії до 20:00 за місцевим часом, через чотири години після сигналу сирени.

Оголошення з’явилося після того, як у п’ятницю в зоні конфлікту на Сході України стався артилерійський обстріл, провину якого поклали на уряд Києва та “сепаратистів”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що заяви самопроголошеної влади в ОРДО стосовно нібито наступальних операцій України не відповідають дійсності.

Це також зазначив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, повідомляючи про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території.

Західні країни заявили, що вважають, що обстріл, який почався в четвер і посилився у п’ятницю, є частиною приводу, створеного російським урядом для виправдання вторгнення.

У Вашингтоні зазначили, що РФ, яка нібито цього тижня почала виводити війська поблизу України, натомість зробила протилежне: збільшила кількість військових до 190 тис.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що події в прикордонній зоні за останні 24-48 годин є частиною російського сценарію створення фальшивих провокацій, які дозволять Москві виправдати вторгнення в Україну.

Ми бачимо, що додаткові сили підходять до кордону, включаючи передові сили, які будуть частиною будь-якої агресії”, — наголосив він на Мюнхенській конференції з безпеки разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.