Про це повідомляє Reuters.
У Донецьку після оголошення про евакуацію залунали попереджувальні сирени. Один з ватажків терористичного утворення “ДНР” оголосив у соцмережах, що Росія погодилася евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку. Аналогічну заяву зробили й в так званій “ЛНР”.
Перші автобуси мали швидко відправитися до Росії до 20:00 за місцевим часом, через чотири години після сигналу сирени.
Оголошення з’явилося після того, як у п’ятницю в зоні конфлікту на Сході України стався артилерійський обстріл, провину якого поклали на уряд Києва та “сепаратистів”.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що заяви самопроголошеної влади в ОРДО стосовно нібито наступальних операцій України не відповідають дійсності.
Це також зазначив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, повідомляючи про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території.
Західні країни заявили, що вважають, що обстріл, який почався в четвер і посилився у п’ятницю, є частиною приводу, створеного російським урядом для виправдання вторгнення.
У Вашингтоні зазначили, що РФ, яка нібито цього тижня почала виводити війська поблизу України, натомість зробила протилежне: збільшила кількість військових до 190 тис.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що події в прикордонній зоні за останні 24-48 годин є частиною російського сценарію створення фальшивих провокацій, які дозволять Москві виправдати вторгнення в Україну.
Ми бачимо, що додаткові сили підходять до кордону, включаючи передові сили, які будуть частиною будь-якої агресії”, — наголосив він на Мюнхенській конференції з безпеки разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
- Нагадаємо, що у Верховній Раді Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані “аномальні події” та шалена кількість обстрілів – 60 випадків протягом дня.
- Раніше на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін підтвердив, що російські війська поки залишаються на українському кордоні. Водночас він наголосив, що Росія на власній території проводить навчання, котрі не містять загрозу для України.
- Сьогодні гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя”.