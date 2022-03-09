Про це сповістив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За словами Галущенка, перебуваючи у заручниках вже 4 дні, працівники станції фізично та психологічно виснажені. Наразі “пропагандистська машина” рф має намір створити черговий фейк для того, аби знову спробувати виправдати свою військову агресію перед міжнародною спільнотою та російськими громадянами.
Також міністр енергетики додав, що на території станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки та закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій.
“Аварія на АЕС внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на росії”, – наголосив Галущенко.
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