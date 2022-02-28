Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Більш того, внаслідок загарбницької агресії 1684 цивільних отримали поранення різних ступенів тяжкості. З них, зокрема, 116 дітей.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав іноземних колег до роботи в українських медичних закладах, адже кожним днем все більше дорослих та дітей потребують медичної допомоги.