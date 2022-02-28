Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Більш того, внаслідок загарбницької агресії 1684 цивільних отримали поранення різних ступенів тяжкості. З них, зокрема, 116 дітей.
Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав іноземних колег до роботи в українських медичних закладах, адже кожним днем все більше дорослих та дітей потребують медичної допомоги.
“Медики цілодобово забезпечують надання медичної допомоги. У цей складний час медична система потребує ресурсної підтримки. Наразі є гостра потреба в робочих медичних руках для допомоги і по всьому фронті, і в тилу”, – наголосив Віктор Ляшко.
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