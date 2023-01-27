Про це повідомляє Israel Info та Армії оборони Ізраїля у Twitter.

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги пролунав опівночі на півдні Ізраїлю у населеному пункті Ашкелон. Випущені бойовиками ракети були збиті “Залізним куполом”.

За даними пресслужби ЦАХАЛу, у напрямку міста було випущено дві ракети з території Сектора Гази.

Томер Глам ,мер міста Ашкелон повідомив, що у місті відкрито громадські бомбосховища і закликав місцевих жителів до “високого рівня пильності”.

“Мерія Ашкелону готова до будь-якого сценарію”, — наголосив він.

За інформацією видання, обстріл з території Сектора Гази був відповіддю на операцію ЦАХАЛ у Дженіні, під час проведення якої спецназ Ізраїлю вбив сімох озброєних та двох цивільних осіб.

Після цього “Хамас” і “Ісламський джихад” пообіцяли дати відповідь, проте жодних заяв про ракетний обстріл не було.

В армії оборони Ізраїля також повідомили, що ракети випустили з території Сектора Газа. Обидві були перехоплені системою ППО ЦАХАЛ.