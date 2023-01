Про це повідомляє Israel Info та Армії оборони Ізраїля у Twitter.

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги пролунав опівночі на півдні Ізраїлю у населеному пункті Ашкелон. Випущені бойовиками ракети були збиті “Залізним куполом”.

За даними пресслужби ЦАХАЛу, у напрямку міста було випущено дві ракети з території Сектора Гази.

Томер Глам ,мер міста Ашкелон повідомив, що у місті відкрито громадські бомбосховища і закликав місцевих жителів до “високого рівня пильності”.

“Мерія Ашкелону готова до будь-якого сценарію”, — наголосив він.

За інформацією видання, обстріл з території Сектора Гази був відповіддю на операцію ЦАХАЛ у Дженіні, під час проведення якої спецназ Ізраїлю вбив сімох озброєних та двох цивільних осіб.

Після цього “Хамас” і “Ісламський джихад” пообіцяли дати відповідь, проте жодних заяв про ракетний обстріл не було.

В армії оборони Ізраїля також повідомили, що ракети випустили з території Сектора Газа. Обидві були перехоплені системою ППО ЦАХАЛ.

Following the previous report, two rockets were fired from the Gaza Strip. The rockets were intercepted by the IDF Aerial Defense Array.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2023