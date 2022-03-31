Бойовики з невизнаної Південної Осетії, яких РФ планувала перенаправити в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Вони перемістилися до Росії.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Днями майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп відмовився воювати. Дві мотострілкові роти та мінометна батарея з Цхінвалі заявили, що не братимуть участі в бойових діях. Солдатів, яких сформували зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ, розмістили на Донецькому напрямку.

29 березня бойовиків перемістили до Ростовської області, на військовий полігон “Кузьмінський”. Їх намагався переконати заступник командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи, проте вони не змінили свого рішення.

Кремль намагається застосувати кримінальну відповідальність для тих, хто особисто відмовляється воювати. Зате у випадках масових відмов обмежувались дисциплінарними стягненнями. Колективне покарання – менш жорстке, оскільки російське керівництво побоюється розголосу та бунтів серед військових.

Вже покарали 12 бійців краснодарської роти ОМОН “Пластун” Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Саме покарання було публічне та показове.

“Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі”, — додали у повідомленні.