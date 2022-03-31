Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Днями майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп відмовився воювати. Дві мотострілкові роти та мінометна батарея з Цхінвалі заявили, що не братимуть участі в бойових діях. Солдатів, яких сформували зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ, розмістили на Донецькому напрямку.
29 березня бойовиків перемістили до Ростовської області, на військовий полігон “Кузьмінський”. Їх намагався переконати заступник командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи, проте вони не змінили свого рішення.
Кремль намагається застосувати кримінальну відповідальність для тих, хто особисто відмовляється воювати. Зате у випадках масових відмов обмежувались дисциплінарними стягненнями. Колективне покарання – менш жорстке, оскільки російське керівництво побоюється розголосу та бунтів серед військових.
Вже покарали 12 бійців краснодарської роти ОМОН “Пластун” Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Саме покарання було публічне та показове.
“Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі”, — додали у повідомленні.
- Нагадаємо, днями з’явилася інформація стосовно намірів окупованої Південної Осетії приєднатися до Росії. Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що будь-які розмови щодо цього питання – неприйнятні.
- Попри заяви РФ про відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках, у розвідці Великої Британії вважають, що найближчим часом біля української столиці, ймовірно, відбуватимуться “запеклі бої”.
- Також війська РФ відводять основну частину сил з Поліського напрямку. Вони планують відновити боєздатність, а під час відходу мінують місцевість.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив, що очільник Кремля не готовий ані припиняти вогонь в Україні, ані провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
- Крім того, президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. В армію мають призвати 134 500 осіб.