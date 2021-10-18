У неділю, 17 жовтня, бойовики в окупованій Горлівці захопили представників моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Їх утримують у готелі, де розташована передова патрульна база (ППБ).

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Зазначається, що вчора власник готелю, у якому розташована ППБ, заборонив представникам місії залишати приміщення. Він посилався на “накази від мера Горлівки”. За словами чоловіка, всі виходи з готелю заблокували бойовики.

Через годину у будівлю увійшли двоє бойовиків у цивільному й повідомили членам ОБСЄ, що їм дозволено вільно пересуватися готелем і паркінгом за ним. Водночас заборонено залишати приміщення, допоки Україна не звільнить затриманого 13 жовтня бойовика Андрія Косяка.

Через це вчора ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі з міркувань безпеки. Зазначалося, що причиною стали “акції протесту” окупантів під готелем, де проживають члени місії.

Фактичне захоплення готелю з представниками місії ОБСЄ прокоментувала Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

“Російські збройні формування перейшли до захоплення заручників. Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму. Українська делегація закликає міжнародну спільноту, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Українська делегація вважає такі дії системним підривом повноважень місії.

Кого вимагають звільнити бойовики?

Бойовики вимагають звільнення Андрія Косяка, якого Збройні сили України затримали 13 жовтня. Тоді група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Андрій Косяк – учасник одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Раніше Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.

За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

У телефоні затриманого виявлено ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи обстрілюють українські позиції.

Також українські правоохоронці підозрюють Косяка у вбивстві, вчиненому у 2010 році.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу.